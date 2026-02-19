Defensor ambiental denuncia amenazas y saca a su familia de Santa Marta por seguridad

Santa Marta

Luego de conocerse la denuncia del ciudadano Luis Miguel Moisés, que su hijo habría sido amenazado tras verse involucrado en un accidente de tránsito por parte de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. Informó que tomó la decisión de sacar a su familia de la ciudad.

De acuerdo con lo expresado por Moisés, la decisión responde a motivos de seguridad, tras lo que calificó como un escenario de riesgo para su núcleo familiar. “Con mi familia fuera de la ciudad, me quedo en búsqueda de una paz para todos y todas”, manifestó, al tiempo que insistió en la necesidad de que exista una voluntad real para proteger a la ciudadanía frente a prácticas de extorsión, conocidas comúnmente como “vacunas”.

Es de recordar que, ante las denuncias de extorsión el Distrito de Santa Marta convocó un Consejo de Seguridad, con el fin de revisar estos hechos, avanzar en las investigaciones, tomar acciones frente al caso y reforzar el mensaje de que la denuncia es la principal herramienta para enfrentar este tipo de situaciones.