Devolución del IVA febrero 2026: link para conocer si recibe el subsidio y fechas del pago

Uno de los programas de mayor éxito del Gobierno Nacional es el de la Devolución del IVA, que les permite a los hogares más vulnerables del país reducir el impacto de ese impuesto a las ventas, como lo explica Prosperidad Social.

Vea aquí: Devolución del IVA 2026: Grupos del Sisbén que reciben el subsidio y cómo consultar con la cédula

Dinero colombiano. Foto: Getty Images / Nelson Hernandez Chitiva Ampliar Dinero colombiano. Foto: Getty Images / Nelson Hernandez Chitiva Cerrar

¿Quiénes son beneficiarios de la Devolución del IVA?

Según lo expone el Ministerio de Justicia en su portal web, la Devolución del IVA está destinada a familias de bajos ingresos. ¿Quiénes son beneficiarios?

Hogares en pobreza extrema en categorías AO1, A02, A03, A04, A05 del Sisbén .

. Hogares en pobreza moderada con calificación O1, B02, B03, B04 del Sisbén .

. Hogares indígenas.

Familias en Acción.

Programa de Protección Social al Adulto Mayor

Colombia Mayor.

Dinero colombiano. Foto: Getty Images / Kryssia Campos Ampliar Dinero colombiano. Foto: Getty Images / Kryssia Campos Cerrar

Fechas del pago de la Devolución del IVA

El cronograma del primer trimestre para la Devolución del IVA señala que el primer ciclo es este 20 de febrero de 2026. El segundo será el 30 de abril y el tercero el 24 de junio.

Lea también: Ojo a la estafa: Prosperidad Social advirtió sobre mensajes y llamadas que no debe contestar

¿Cómo consultar si es beneficiario de la Devolución del IVA? Link y paso a paso

Debe ingresar al siguiente link → https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/ Allí debe seleccionar la opción ‘Consulte aquí si su hogar es beneficiario’. Luego ingrese sus datos: tipo y número de documento y fecha de nacimiento. Verifique el código de seguridad y haga clic en ‘Consultar’.

Tenga en cuenta que su hogar puede aparecer como “registrado”, “beneficiario” o “no elegido”.

Registrado: está en la base de datos, pero no tiene pagos.

está en la base de datos, pero no tiene pagos. Beneficiario: su pago está disponible.

su pago está disponible. No elegido: no tiene derecho a la Devolución del IVA.

¿Cuánto dinero paga la Devolución del IVA?

Prosperidad Social asegura que el monto del pago se actualiza cada año con respecto a la Unidad de Valor Tributario (UVT), que es definida por la DIAN.

“Se transfiere un mismo valor para todos los hogares que hagan parte del programa, sin distinción de su ubicación geográfica ni composición del hogar”, señalan.

Dinero colombiano. Foto: Getty Images / Leonardo Penuela Bernal Ampliar Dinero colombiano. Foto: Getty Images / Leonardo Penuela Bernal Cerrar

¿Qué pretende el subsidio de Devolución del IVA?

Reducir el impacto que tiene el impuesto al valor agregado IVA en el consumo de bienes y servicios de la población pobre extrema y pobre beneficiaria.

Generar mayor equidad en el sistema del impuesto sobre las ventas (IVA)

Proveer recursos monetarios a los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema y reducir las brechas de pobreza y desigualdad.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: