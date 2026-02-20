Operativo hizo frente a caravana de motociclistas en Bucaramanga. ¿Tuvo éxito?

Bucaramanga

La alcaldía de Bucaramanga calificó por primera vez la caravana de los motociclistas de los jueves como ilegales. Incluso, advirtió que “como una medida prioritaria se realizó un operativo sorpresa”.

Las autoridades establecieron una decena de retenes en puntos clave de la ciudad.

Alfonso Pinto, secretario del Interior, indicó que el objetivo era prevenir las caravanas de motos modificadas, “las que generan perturbación y riesgos”.

El operativo sorpresa se llevó a cabo en San Francisco, Boulevard Bolívar, la avenida Quebradaseca, el puente el Bueno, y Provenza. También en la carrera 27, Puente la Novena, Glorieta del Estadio, calle 14, y la carrera 15.

Al final, la alcaldía reportó que se inmovilizaron 40 motocicletas por incumplir normas de tránsito y convivencia.