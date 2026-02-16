Hable con elPrograma

Juan Fernando Cristo denunciará a Abelardo De La Espriella por injuria y calumnia: ¿por qué?

El exministro y candidato presidencial negó ser socio del esposo de la también aspirante presidencial Sondra Macollins, quien además es abogada de David Murcia Guzmán.

María

El exministro del Interior y candidato presidencial, Juan Fernando Cristo, le exigió a Abelardo de la Espriella rectificar sus declaraciones públicas en las que lo vinculó con contratistas del Estado y con el esposo de Sondra Macollins, quien está defendiendo al cerebro de DMG, David Murcia.

Y es que De La Espriella aseguró que la abogada y candidata presidencial habría recibido más de 2 billones de pesos en contratos y señaló a su pareja de tener una relación societaria con Cristo y con el también aspirante presidencial Roy Barreras.

En contexto: Abelardo De La Espriella y Juan Fernando Cristo chocan por denuncias en el caso de David Murcia

Y además de la rectificación, Cristo anunció que presentará una denuncia contra De La Espriella por presunta injuria y calumnia.

“Las afirmaciones realizadas por De la Espriella son falsas, carecen de sustento fáctico y probatorio y afectan gravemente la honra, el buen nombre y la reputación pública de Juan Fernando Cristo, al insinuar vínculos contractuales y societarios que jamás han existido", señaló el equipo del candidato.

“Dichas imputaciones fueron difundidas en escenarios públicos y amplificadas en redes sociales, incluyendo cuentas que respaldan la campaña de De la Espriella, manteniendo la narrativa difamatoria”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado a que el debate electoral se haga con argumentos y propuestas, y no a través de desinformación o ataques “sin sustento”.

“Este tipo de información falsa lo que sigue polarizando un ambiente político en el que las calumnias y los insultos predominan”, concluyó.

Lea también: Exclusivo: David Murcia Guzmán denuncia disciplinariamente a Abelardo de la Espriella

