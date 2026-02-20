Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 feb 2026 Actualizado 22:04

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Comerciantes informales de Cristo Rey estrenan kioscos dentro del ecoparque

Once trabajadores del sector recibieron módulos formales para vender artesanías y alimentos preparados.

La medida busca ofrecer mayor organización y seguridad en esta zona turística.

La medida busca ofrecer mayor organización y seguridad en esta zona turística.
Cali

Once comerciantes informales comenzaron a operar en los nuevos módulos ubicados dentro del Ecoparque Cristo Rey, en Cali. La entrega fue realizada por la Secretaría de Seguridad de Cali como parte de la Política Pública de Vendedores Informales.

Los espacios, de 9 y 11 metros cuadrados, cuentan con energía y condiciones técnicas para su funcionamiento. No se permitirá la preparación de alimentos en el lugar, solo la venta de productos ya elaborados.

Habrá nueva convocatoria

Desde el DAGMA recordaron que, por tratarse de un ecoparque, los comerciantes deberán cumplir normas ambientales sobre residuos, ruido y uso eficiente de recursos.

Cuatro módulos quedaron disponibles tras el retiro de algunos vendedores del proceso.

Más información

Por ello, la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali abrirá una nueva convocatoria para asignarlos. Los adjudicatarios deberán pagar una retribución anual destinada al sostenimiento del ecoparque.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir