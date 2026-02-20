Comerciantes informales de Cristo Rey estrenan kioscos dentro del ecoparque
Once trabajadores del sector recibieron módulos formales para vender artesanías y alimentos preparados.
Once comerciantes informales comenzaron a operar en los nuevos módulos ubicados dentro del Ecoparque Cristo Rey, en Cali. La entrega fue realizada por la Secretaría de Seguridad de Cali como parte de la Política Pública de Vendedores Informales.
Los espacios, de 9 y 11 metros cuadrados, cuentan con energía y condiciones técnicas para su funcionamiento. No se permitirá la preparación de alimentos en el lugar, solo la venta de productos ya elaborados.
Habrá nueva convocatoria
Desde el DAGMA recordaron que, por tratarse de un ecoparque, los comerciantes deberán cumplir normas ambientales sobre residuos, ruido y uso eficiente de recursos.
Cuatro módulos quedaron disponibles tras el retiro de algunos vendedores del proceso.
Más información
Por ello, la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali abrirá una nueva convocatoria para asignarlos. Los adjudicatarios deberán pagar una retribución anual destinada al sostenimiento del ecoparque.