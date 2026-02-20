Comerciantes informales de Cristo Rey estrenan kioscos dentro del ecoparque

La medida busca ofrecer mayor organización y seguridad en esta zona turística.

Once comerciantes informales comenzaron a operar en los nuevos módulos ubicados dentro del Ecoparque Cristo Rey, en Cali. La entrega fue realizada por la Secretaría de Seguridad de Cali como parte de la Política Pública de Vendedores Informales.

Los espacios, de 9 y 11 metros cuadrados, cuentan con energía y condiciones técnicas para su funcionamiento. No se permitirá la preparación de alimentos en el lugar, solo la venta de productos ya elaborados.

Habrá nueva convocatoria

Desde el DAGMA recordaron que, por tratarse de un ecoparque, los comerciantes deberán cumplir normas ambientales sobre residuos, ruido y uso eficiente de recursos.

Cuatro módulos quedaron disponibles tras el retiro de algunos vendedores del proceso.

Por ello, la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali abrirá una nueva convocatoria para asignarlos. Los adjudicatarios deberán pagar una retribución anual destinada al sostenimiento del ecoparque.