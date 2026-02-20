Confirman liberación de uno de dos menores presuntamente secuestrados en Buenaventura

Fue entregado al Ministerio Público uno de los dos menores de edad que habían sido reportados como presuntamente secuestrados desde hace una semana en el sector del Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, en el Pacífico vallecaucano.

Según confirmó el personero distrital de Buenaventura, Jefferson Potes, el adolescente fue dejado en libertad y entregado a una comisión.

“Es una situación lamentable que estos hechos se estén presentando, especialmente en un periodo electoral, ya que generan temor en la comunidad para ejercer su derecho al voto. Efectivamente, uno de los menores fue entregado”, señaló el funcionario.

El personero hizo un llamado urgente para que se garantice la liberación inmediata y con vida del otro menor que, según las denuncias, aún permanecería en poder de grupos armados ilegales que delinquen en la zona.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, indicó que se investiga si los hechos estarían relacionados con enfrentamientos entre el ELN y la disidencia de las FARC, estructura Jaime Martínez.

Desde el Ministerio Público reiteraron el llamado al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública para reforzar la presencia institucional y garantizar la protección de las comunidades del Bajo Calima, un territorio donde tienen injerencia estructuras como la compañía Wilson González del frente Jaime Martínez, bajo el mando de alias Iván Mordisco, además del ELN y el Clan del Golfo.