Aguacero con fuertes vientos sobre Cali causan inundaciones, caída de árboles y cableado eléctrico
En el sector de la Calle 52 con Carrera 4, entro Comercial Único, cayó un árbol y cableado eléctrico, así como en el barrio San Antonio.
Luego de un fuerte sol registrado hasta las 4 de la tarde de este jueves 19 de febrero, Cali se vistió de nubes grises que ocasionaron fuertes lluvias y vientos, y hasta granizo en algunos sectores de Cali, que ocasionaron inundaciones en vías, caída se árboles, de circuitos de energía, fallas en la red de semáforos y congestión vehicular.
La llovizna, que no deja personas lesionadas hasta este momento, afectó algunos circuitos de energía de Emcali en los sectores de Cascajal, Cristales y Santa Teresita, así como novedades en los reconectadores de Álamos, Río Cali, Lido, Granada y Caldas.
El Cuerpo de Bomberos de Cali atendió emergencias en los barrios La Merced, Nacional, San Bosco, La Selva, Salomia, San Antonio y en la vía a Montebello.
La comunidad reportó graves inundaciones en las vías del barrio El Templete, al sur de Cali.
Equipos del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo permanecen en los territorios en monitoreo y verificación permanente.
Juan Carlos Díaz Flórez
Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...