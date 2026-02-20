Aguacero con fuertes vientos sobre Cali causan inundaciones, caída de árboles y cableado eléctrico

Luego de un fuerte sol registrado hasta las 4 de la tarde de este jueves 19 de febrero, Cali se vistió de nubes grises que ocasionaron fuertes lluvias y vientos, y hasta granizo en algunos sectores de Cali, que ocasionaron inundaciones en vías, caída se árboles, de circuitos de energía, fallas en la red de semáforos y congestión vehicular.

La llovizna, que no deja personas lesionadas hasta este momento, afectó algunos circuitos de energía de Emcali en los sectores de Cascajal, Cristales y Santa Teresita, así como novedades en los reconectadores de Álamos, Río Cali, Lido, Granada y Caldas.

El Cuerpo de Bomberos de Cali atendió emergencias en los barrios La Merced, Nacional, San Bosco, La Selva, Salomia, San Antonio y en la vía a Montebello.

La comunidad reportó graves inundaciones en las vías del barrio El Templete, al sur de Cali.

Equipos del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo permanecen en los territorios en monitoreo y verificación permanente.