Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 feb 2026 Actualizado 16:02

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Hombre desconocido mordió y atacó a niña y a su familia en el norte de Bogotá

El hombre atacó a la familia en medio de una estación de gasolina en la localidad de Suba.

Investigan agresión a una niña por supuestamente robarle el cabello en Cauca. Foto: Getty Images(Thot)

Investigan agresión a una niña por supuestamente robarle el cabello en Cauca. Foto: Getty Images

El pasado 15 de febrero, una familia que estaba en la estación de gasolina de la calle 170 con avenida Suba, fue atacada por un hombre que sin mediar palabra les propinó varios golpes.

Una de las personas más afectadas, fue una menor de edad de once años, quien se encontraba en la parte trasera del vehículo, pero que recibió mordiscos y golpes del hombre desconocido.

“De la nada el tipo llegó diciendo que lo iban a atracar y nadie le prestó atención. De un momento a otro se metió al carro se lanzó sobre mi y también me pegó a mi esposo. Después, atacó a la niña y nos decía que la iba a apuñalear. Le lastimó un ojo que esta bastante comprometido, la asfixió, la mordió y le pegó“, relató la mamá de la niña a Caracol Radio y quien por seguridad prefirió ocultar su identidad.

En medio de los hechos las personas que trabajan en la estación de gasolina ayudaron a la pareja a sacar al hombre del carro para evitar que siguiera agrediendo a la niña. Luego de eso, llegó la Policía y capturó en flagrancia al sujeto desconocido.

Sin embargo, el hombre luego de ser dispuesto ante las autoridades competentes quedó en libertad. Situación, que atemoriza a la familia oriunda del municipio de Funza.

De acuerdo con las fuentes, el hombre quedó en libertad porque la incapacidad inicial de la menor fue solo de 15 días. No obstante, quedó vinculado al proceso.

Por ahora, la menor de edad se recupera de su ojo visiblemente afectado y lastimado y de las heridas que le propinó el hombre.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir