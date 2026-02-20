Hombre desconocido mordió y atacó a niña y a su familia en el norte de Bogotá

El pasado 15 de febrero, una familia que estaba en la estación de gasolina de la calle 170 con avenida Suba, fue atacada por un hombre que sin mediar palabra les propinó varios golpes.

Una de las personas más afectadas, fue una menor de edad de once años, quien se encontraba en la parte trasera del vehículo, pero que recibió mordiscos y golpes del hombre desconocido.

“De la nada el tipo llegó diciendo que lo iban a atracar y nadie le prestó atención. De un momento a otro se metió al carro se lanzó sobre mi y también me pegó a mi esposo. Después, atacó a la niña y nos decía que la iba a apuñalear. Le lastimó un ojo que esta bastante comprometido, la asfixió, la mordió y le pegó“, relató la mamá de la niña a Caracol Radio y quien por seguridad prefirió ocultar su identidad.

En medio de los hechos las personas que trabajan en la estación de gasolina ayudaron a la pareja a sacar al hombre del carro para evitar que siguiera agrediendo a la niña. Luego de eso, llegó la Policía y capturó en flagrancia al sujeto desconocido.

Sin embargo, el hombre luego de ser dispuesto ante las autoridades competentes quedó en libertad. Situación, que atemoriza a la familia oriunda del municipio de Funza.

De acuerdo con las fuentes, el hombre quedó en libertad porque la incapacidad inicial de la menor fue solo de 15 días. No obstante, quedó vinculado al proceso.

Por ahora, la menor de edad se recupera de su ojo visiblemente afectado y lastimado y de las heridas que le propinó el hombre.