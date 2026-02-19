Un laboratorio ilegal avaluado en 700 millones de pesos fue destruido en Santander

El Ejercito Nacional de Colombia, en el marco del desarrollo de operaciones militares ofensivas contra el narcotrafico, logró la ubicación y destrucción de un laboratorio ilegal dedicado a el procesamiento de clorhidrato de cocaína que haría parte del grupo armado organizado “Clan del Golfo”, sub estructura de Édgar Madrid Benjumea, en la vereda Bella Vista, zona rural de la del municipio de Sabana de Torres, en el departamento de Santander.

Las tropas militares tras labores de inteligencia y seguimiento lograron ubicar el complejo ilegal que operaba en una zona de difícil acceso, durante del procedimiento fueron incautadas mas de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína, avaluada en aproximadamente 151.000 millones de pesos. Asimismo, fue destruida la infraestructura que se utilizaba para el procesamiento de los estupefacientes, que estaba valorada en 700 millones de pesos, afectando de manera significativa las finanzas de esta estructura criminal.

El laboratorio estaba conformado por cuatro estructuras que contaban con maquinaria, insumos químicos y equipos para la producción de la droga. De acuerdo con la información, el lugar tendría capacidad de producción mensual cercana a las dos toneladas de estupefacientes.

Según investigaciones presuntamente los integrantes de este grupo han buscado ampliar sus fronteras con la intención de comercializar la droga en países de Centroamérica y los Estados Unidos, tomando como corredores de movilidad las áreas costeras y maritimas del mar Caribe.