Ejército de Colombia realizó operación contra el Clan del Golfo en Bolívar: hubo tres capturados

En una acción militar ofensiva, las tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 4 General Antonio Nariño, orgánico de la Décima Novena Brigada, sostuvieron un combate contra integrantes de la Subestructura Erlin Pino Duarte, del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo, en el sector de La Garita, municipio de Río Viejo, sur de Bolívar.

Las tropas llevaban a cabo intensas tareas de reconocimiento que permitieron la recopilación de información clave para anticipar movimientos de esta estructura criminal, asestando un golpe a sus capacidades armadas y logísticas. De esta manera, se logró la captura de 3 personas en flagrancia y la incautación de 5 fusiles, 17 proveedores, más de 1300 cartuchos de diferentes calibres, 3 radios de comunicación, 26 granadas de mortero, 49 minas antipersonal, 8 chalecos tácticos y equipos de campaña.

La incautación de este material de guerra no solo representa una afectación directa a la capacidad ofensiva del grupo armado organizado, sino que evita la instalación de artefactos explosivos que amenazaban la integridad de comunidades rurales, líderes sociales y campesinos de la región.

Los capturados y el material fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el respectivo proceso judicial.

Con esta operación, el Ejército Nacional ratifica su iniciativa operacional en el sur de Bolívar, debilitando las estructuras de los grupos ilegales que pretenden desestabilizar la región, manteniendo el desarrollando de operaciones militares ofensivas sostenidas que contribuyan a la protección, seguridad y tranquilidad de la poblacion surbolivarenses.