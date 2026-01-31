Destruyen laboratorio del ‘ELN’ en Norte de Santander avaluado en $3.400 millones

En el desarrollo de operaciones del ejercito se logro la ubicación y destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, que pertenecia al frente urbano Carlos Germán Velazco Villlamizar del grupo Armadado organizado (GAO) ELN esto ubicado en el municipio de San Cayetano (Norte de Santander).

Las tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 30, con apoyo de inteligencia de la SIJIN y la Regional de Antinarcóticos N.º 5, fueron los que lograron este hecho.

Durante el procedimiento fueron incautados y destruidos insumos, equipos y estupefacientes que se usaban para la producción de alucinógenos, entre ellos, 380 kilogramos de cocaína, 236 galones de cocaína en proceso, 2 cilindros de 8000 litros, 50 galones de gasolina, 2 quemadores artesanales y 2 industriales, 734 galones de acetato de isopropilo, 10 galones de ácido clorhídrico, 25 kilogramos de soda cáustica, 25 kilogramos de carbón activado, 25 kilogramos de metabisulfito de sodio, 10 kilogramos de clorhidrato de potasio, 2 tanques de almacenamiento, 2 grameras digitales, 120 bolsas plásticas, 120 purificadores de papel de secado, 1 prensa hidráulica, 1 gusano metálico y marquillas impresas.

Esto da como resultado una afectación económica estimada en más de 3400 millones de pesos al grupo armado del ELN.