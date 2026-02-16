Operativo contra el frente 36 en el Norte de Antioquia iba contra alias “Lobo”, quien se fugó

San Andrés de Cuerquia- Antioquia

Durante el fin de semana, un grupo coordinado entre el Ejército y el CTI de la Fiscalía realizó un operativo en la vereda San Miguel del municipio de San Andrés de Cuerquia contra un cabecilla de las disidencias del frente 36 de alias “Calarcá”. Acción estatal que permitió la incautación de varios fusiles, pistolas, municiones y material de intendencia.

“ Seis fusiles, tres pistolas, más de 1300 cartuchos de diferentes calibres, 26 proveedores para fusil y cinco proveedores para pistola, una granada, tres artefactos explosivos, seis teléfonos celulares y abundante material de intendencia”, reportó el general Carlos Eduardo Caycedo, comandante Cuarta Brigada.

Caracol Radio conoció que en el operativo también se capturó a dos personas, quienes fueron los que respondieron con disparos a la llegada del grupo de uniformados. Se trata de alias “Camila”, quien sería pareja sentimental de alias “Macho Viejo”; este, es un guerrillero que a finales del año 2025 abandonó las filas del frente 18 de alias “Ramiro” y se integró al 36, al parecer, al no estar de acuerdo con su alianza con alias “Iván Mordisco”. En ese momento se fugó con “Samir” y “Camila”, esta última hoy capturada. El segundo capturado en la vereda San Miguel es alias “Tatutador”.

¿Quién era el objetivo?

Este medio de comunicación también conoció que en la vereda San Miguel los uniformados tenían ubicado a alias "Lobo“, un cabecilla del frente guerrillero, quien había sido enviado a la zona por el máximo jefe criminal alias ”Primo Gay" a liderar la retoma del territorio para arrebatárselo al Clan del Golfo, con quienes se disputan la zona, este último en avance desde Sabanalarga.

Caracol Radio ha conocido que “Lobo” estaba en el lugar con aproximadamente nueve secuaces, pero debido a que “Tatutador” y “Camila” abrieron fuego contra los uniformados, este cabecilla logró volarse y se presume que en la confrontación cuatro ilegales quedaron heridos, pero también se fugaron.

Sin embargo, es que la acción que terminó con todas las integrantes de la fuerza pública, por fortuna, sin novedad, pudo haber sido más compleja, ya que en un perímetro de un km había otra cuadrilla de apoyo de un poco más de diez guerrilleros, pero ante la contundencia del combate decidieron no intervenir.

Alias “Lobo” tiene una orden de captura vigente

Este cabecilla del frente 36 en San Andrés de Cuerquia tiene actualmente una orden de captura por los presuntos delitos de homicidio agravado; concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.