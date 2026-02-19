Capturan en Sonsón a alias “Camilo” o “El Tuerto”, presunto cabecilla del Clan del Golfo

Colombia

Las Fuerzas Militares capturaron a Carlos Armando Castaño Ortiz, conocido como alias “Camilo” o “El Tuerto”, señalado como cabecilla de zona de la subestructura Gener Morales, perteneciente al Clan del Golfo, en jurisdicción del municipio de Sonsón.

Operación conjunta

Según información oficial, el detenido llevaba aproximadamente 20 años en actividades delictivas y era el encargado de coordinar el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y personas vinculadas a economías ilegales como la explotación ilícita de yacimientos mineros y el hurto de combustible.

Presencia en Antioquia y Caldas

De acuerdo con las autoridades, alias “Camilo” tenía injerencia en los municipios de Sonsón y Puerto Triunfo, en Antioquia, así como en Norcasia, Samaná y La Dorada, en el departamento de Caldas.

Su función principal habría sido fortalecer las finanzas de la subestructura Gener Morales mediante el recaudo de la llamada “vacuna” extorsiva.

Las investigaciones indican que el capturado habría hecho parte de distintos grupos armados y organizaciones criminales en las últimas dos décadas, entre ellos el Bloque Magdalena Medio de las AUC, la denominada Oficina de Envigado y otras estructuras delincuenciales, antes de integrarse al Clan del Golfo, donde asumió como cabecilla de zona tras el cambio de nombre de la subestructura “Luis Alberto Padilla” a “Gener Morales”.

Elementos incautados

Durante el operativo, las autoridades incautaron:

Un radio de comunicaciones de dos metros.

Un teléfono celular.

Una camioneta Suzuki Gran Vitara Live color gris, con placas de Bogotá.

En el operativo participaron tropas del Ejército, unidades de inteligencia militar, el CTI de la Fiscalía y la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (DECOC) 66 de Medellín.



