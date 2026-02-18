Policía y Ejército liderarán plan de choque contra el sicariato en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que, en consejo de seguridad realizado en la sede de la Policía Metropolitana de Ibagué, se evaluó la situación de orden público que se ha registrado en lo corrido del año 2026 y se definieron medidas para contrarrestar los hechos delictivos que afectan principalmente a las comunas 7 y 8.

“Hemos tomado decisiones contundentes para reforzar la seguridad en las comunas 7 y 8, incrementando los operativos conjuntos y llevando toda la oferta institucional de la Administración Municipal a estos sectores. No solo llegaremos con control, sino también con inversión social y presencia permanente de la Administración”.

Además, recalcó que se acordó con la Fiscalía General de la Nación priorizar la investigación de los casos de homicidio registrados en lo corrido del año en la ciudad, se buscará un trabajo conjunto con la Policía Tolima en casos específicos y se patrullará junto a la Policía y el Ejército estas comunas.

Por su parte, el coronel Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, aseguró que se fortalecerá el pie de fuerza en puntos estratégicos de la ciudad entre los que están los asentamientos o invasiones.

“Vamos a incrementar el número de uniformados en diferentes sectores priorizados, instalaremos más puestos de control y desarrollaremos operativos permanentes para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos en las comunas 7 y 8”, destacó.

Finalmente, las autoridades confirmaron que habrá presencia activa del Ejército Nacional en los operativos y puestos de control que se realizan en distintos puntos de la capital tolimense.