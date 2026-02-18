Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 feb 2026 Actualizado 10:50

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Ibagué

Policía y Ejército liderarán plan de choque contra el sicariato en Ibagué

Según Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, se priorizará junto a la Fiscalía las investigaciones de los casos de homicidio registrados en lo corrido del 2026.

Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que, en consejo de seguridad realizado en la sede de la Policía Metropolitana de Ibagué, se evaluó la situación de orden público que se ha registrado en lo corrido del año 2026 y se definieron medidas para contrarrestar los hechos delictivos que afectan principalmente a las comunas 7 y 8.

“Hemos tomado decisiones contundentes para reforzar la seguridad en las comunas 7 y 8, incrementando los operativos conjuntos y llevando toda la oferta institucional de la Administración Municipal a estos sectores. No solo llegaremos con control, sino también con inversión social y presencia permanente de la Administración”.

Además, recalcó que se acordó con la Fiscalía General de la Nación priorizar la investigación de los casos de homicidio registrados en lo corrido del año en la ciudad, se buscará un trabajo conjunto con la Policía Tolima en casos específicos y se patrullará junto a la Policía y el Ejército estas comunas.

Por su parte, el coronel Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, aseguró que se fortalecerá el pie de fuerza en puntos estratégicos de la ciudad entre los que están los asentamientos o invasiones.

“Vamos a incrementar el número de uniformados en diferentes sectores priorizados, instalaremos más puestos de control y desarrollaremos operativos permanentes para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos en las comunas 7 y 8”, destacó.

Finalmente, las autoridades confirmaron que habrá presencia activa del Ejército Nacional en los operativos y puestos de control que se realizan en distintos puntos de la capital tolimense.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir