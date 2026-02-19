Santa Marta marchó por aumento del salario mínimo

Santa Marta

Cientos de trabajadores, representantes de distintas centrales obreras salieron a las calles de Santa Marta para exigir un salario mínimo vital y digno, en el marco de una jornada de movilización que se desarrolló con total normalidad en la capital del Magdalena.

La concentración hizo presencia por las principales calles de la ciudad hasta llegar al Parque de los Novios, donde asistieron diferentes organizaciones sindicales. Durante la manifestación, los participantes destacaron la importancia de la formación política y la apropiación de los derechos laborales.

Carmen Ceballos, vocera de Edumag, señaló que los jóvenes aprendices “vienen de menos a más en una formación política por un salario mínimo vital” y resaltó como positivo que los ciudadanos “se apropien de su derecho”.

Por su parte, Hugo Campo, también representante de Edumag, afirmó que la movilización busca reclamar justicia al Congreso de la República, al que cuestionó por estar integrado por partidos tradicionales. “Estamos en la calle reclamando a la justicia y al Congreso; sabemos que responden a intereses partidistas”, expresó.