Representantes legales de Balka S.A.S. vieron la entrega de los apartamentos que nunca entregaron

Después de más de diez años de incertidumbre, pagos cumplidos y promesas incumplidas, varias familias afectadas por el proyecto inmobiliario Torre Soleil, en el norte de Tunja, recibieron finalmente las llaves de sus apartamentos. La entrega se logró tras la toma de posesión del edificio por parte de la administración municipal, mediante facultades especiales otorgadas por el Concejo.

El alcalde Mikhail Krasnov explicó que la intervención buscó evitar que los compradores perdieran definitivamente su inversión. «...No es que nosotros hayamos prevenido la estafa, porque cuando alguien paga y no le entregan en los tiempos prometidos, eso ya es una estafa. Lo que evitamos fue que la gente se quedara sin nada...», afirmó el mandatario.

Algunos de los afectados habían cancelado la totalidad de sus apartamentos desde 2016 y permanecían en un limbo jurídico y financiero. La Alcaldía adelantó un proceso administrativo durante varios meses que permitió formalizar la entrega de 20 apartamentos y un local comercial a quienes acreditaron sus pagos.

Sin embargo, el caso no está cerrado. La familia Jiménez Gambasica responsable de la constructora enfrenta múltiples denuncias penales por presuntos delitos como concierto para delinquir y estafa. Las víctimas esperan que el avance administrativo se traduzca también en resultados judiciales y en la reparación integral de los perjuicios sufridos durante más de una década.