Judicializado alias “Sangre”, presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo
Según las autoridades se trata de Mateo Zapata Ortiz, de 22 años de edad, quien fue señalado de múltiples homicidios en el Oriente Antioqueño y fue capturado el pasado 27 de enero en el barrio Castilla.
Medellín, Antioquia
Según la investigación adelantada por fiscales de la Seccional Antioquia de la Fiscalía General de la Nación, alias “Sangre”, estaría involucrado en el asesinato de al menos cuatro hombres, con edades entre los 20 y 30 años, en hechos registrados entre el 17 de enero y el 1 de agosto de 2025 en los municipios de Marinilla y Guarne.
De acuerdo con las autoridades, los crímenes habrían sido perpetrados con arma de fuego en medio de una disputa territorial entre el Clan del Golfo y otros grupos delincuenciales por el control del tráfico de estupefacientes en esa zona del departamento.
La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones. Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Alias ‘Sangre’ sería señalado como jefe de sicarios de la estructura criminal en municipios como Rionegro, Marinilla, Guarne, El Santuario, San Francisco, Granada y Cocorná. Su captura se produjo el pasado 27 de enero en el barrio Castilla, en Medellín.
Más información
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer otros hechos violentos que podrían estar relacionados con esta estructura delincuencial en el Oriente antioqueño.