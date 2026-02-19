La Ceja regula el uso de celulares en colegios públicos y privados del municipio

La Ceja del Tambo, Antioquia

A través de la campaña “Apaga tu celular, vive el cole” y la implementación del Decreto 121 del 24 de octubre de 2025, la Alcaldía de La Ceja del Tambo restringe y regula el uso de dispositivos electrónicos en las instituciones educativas públicas y privadas del municipio del Oriente antioqueño.

La decisión se toma tras un año y medio de revisión, a través de un proceso participativo liderado por la Secretaría de Educación de La Ceja, con la intervención de rectores, directivos, docentes y padres de familia.

¿Cuáles son las restricciones?

El artículo 2 del Decreto 121 del 24 de octubre de 2025 del municipio, prohíbe el uso de aparatos electrónicos de uso personal de todo tipo durante la jornada escolar, teléfonos móviles, tabletas, relojes inteligentes, entre otros, para los estudiantes desde preescolar hasta el grado octavo.

Por otra parte, se regularán los dispositivos electrónicos para los estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo, limitando su uso únicamente para actividades tecno pedagógicas con autorización y supervisión directa.

El lanzamiento de esta medida inició esta semana en los diferentes colegios, donde el decreto se regirán por los protocolos establecidos en los manuales de convivencia de cada institución.

“Empezamos, a partir de esta semana, el lanzamiento en diferentes colegios por parte de los mismos estudiantes, promoviendo la campaña de no traer celulares al colegio. Esto no es un asunto de prohibición, es un asunto de regulación, donde nosotros queremos que los estudiantes estén más conectados a la realidad y menos a la virtualidad”, anunció el secretario de Educación de La Ceja, Mario Velásquez.

El secretario explicó, además, que la normativa permite mitigar los riesgos asociados al uso de redes sociales y a los retos que circulan en plataformas digitales, los cuales impactan de manera negativa la convivencia escolar.

Estrategia de implementación pedagógica

Durante la jornada de lanzamiento de la campaña, la Administración Municipal desarrolla una puesta en escena de estudiantes que recrean situaciones cotidianas relacionadas con el uso del celular en contextos escolares y sociales, con el fin de promover la reflexión y la apropiación de la nueva norma.