Petro responde al Centro Democrático, quien lo acusó de incitar a alterar los formularios E-14

El presidente Gustavo Petro se refirió a la petición que elevó el Centro Democrático, ante la Procuraduría, para que tome medidas luego de haber llamado a desconocer las instrucciones de la Registraduría para el diligenciamiento de los formularios E-14, por parte de los jurados de votación.

El mandatario, nuevamente, pidió que las casillas donde no se contabilicen votos se marquen con una X, a pesar de que el registrador nacional Hernán Penagos solicitó abstenerse de marcarlas.

¿Cuál fue la advertencia del Centro Democrático?

El Centro Democrático señaló que el llamado del mandatario “no solo socava la confianza en el proceso electoral, sino que puede constituir el delito de perturbación del certamen democrático”.

“Nadie le va a decir a la Registraduría cómo hacer las elecciones”: Hernán Penagos le respondió al presidente Petro

El registrador Hernán Penagos respondió de manera contundente, aunque sin hacer alusión directa, a las críticas del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral de 2026, durante su intervención en la Cumbre de Gobernadores que se llevó a cabo en Montería, Córdoba.

“Nadie le va a decir a la Registraduría cómo hacer las elecciones”, afirmó Penagos al referirse directamente a las observaciones y cuestionamientos hechos por el mandatario sobre diferentes aspectos del calendario y los procedimientos electorales en curso.







