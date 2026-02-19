“Nadie va a decir a la Registraduría cómo hacer las elecciones”: registrador tras críticas de Petro

Desde la cumbre de gobernadores que se lleva a cabo en el departamento de Córdoba, el registrador Hernán Penagos respondió al presidente Gustavo Petro por las críticas que ha hecho sobre el proceso electoral del próximo 8 de marzo y, en específico, lo que tiene que ver con el escrutinio y los formularios E14.

El registrador aseguró que nadie le va a decir cómo se llevan a cabo las elecciones. “Se observan actitudes de asedio, como si fuera obligación supeditarse a un órgano superior, y eso no va a ocurrir”, dijo.

Y agregó: “Estamos implementando el calendario electoral, definiendo las instrucciones y dando las orientaciones para que las elecciones sean íntegras (...) Nadie le va a decir a la Registraduría cómo se llevan a cabo las elecciones, porque sabemos que las hacemos de la mejor manera”.

Es de recordar que el presidente Gustavo Petro había dicho que “dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados lleva al fraude electoral”, respecto a la pedagogía que ha hecho la Registraduría sobre las dificultades que podrían traer los tachones para la digitalización de los resultados.