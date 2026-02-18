Feria Nacional Equina 2026 en Bucaramanga: más de 700 ejemplares en escena

Bucaramanga

Bucaramanga será sede de la Feria Nacional Equina 2026, uno de los encuentros más importantes del sector equino en el país. El evento, se realizará del 25 de febrero al 1 de marzo en el coliseo del Centro de Exposiciones y Eventos - CENFER, reunirá a más de 700 ejemplares de caballos, así como a expositores y visitantes provenientes de diferentes regiones del territorio nacional.

La feria se proyecta como un espacio que, además de resaltar la tradición y calidad del sector equino, contribuya al fortalecimiento del turismo y la economía local.

Según la Gobernación de Santander, la realización de este evento dinamizará distintos sectores productivos, generando empleo y movimiento comercial para miles de santandereanos durante los días de programación.

Las autoridades invitan a la comunidad a participar y disfrutar de esta vitrina nacional equina, que “promete consolidarse como una de las ediciones más destacadas”, posicionando a la capital santandereana como epicentro del sector equino en Colombia.