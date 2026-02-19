MinTrabajo confirmó cifra del decreto provisional de salario mínimo 2026: ¿De cuánto será?

Desde la Plaza de Bolívar, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el decreto provisional del salario mínimo seguirá con el mismo incremento del 23%, el cual queda en $2.000.000.

Esto se da en medio de la suspensión temporal del acto administrativo por parte del Consejo de Estado.

Este decreto provisional pretende garantizar los derechos adquiridos de 2.4 millones de trabajadores que ya reciben el ajuste.

La posición del actual Gobierno apunta a salvaguardar el principio de progresividad en materia laboral en medio de la disputa jurídica.

Gobierno propone ayudar a pequeñas y medianas microempresas

Por otro lado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, informó que el Gobierno nacional analiza un conjunto de medidas orientadas a mitigar el impacto del alza del salario mínimo en las pequeñas y medianas empresas, especialmente en las microempresas que se han sentido golpeadas por este incremento.

El jefe de la cartera no descartó la adopción de mecanismos extraordinarios para fortalecer la liquidez del sector, entre ellos la posibilidad de establecer inversiones forzosas por parte del sistema financiero destinadas a respaldar a los pequeños empresarios.

La propuesta, indicó, busca facilitar el acceso al crédito y evitar afectaciones en el empleo formal mientras se estabiliza el panorama jurídico y económico.