Lluvias dejan desabastecimiento y cierres masivos de hoteles y restaurantes en Arboletes, Antioquia

La mayoría de las familias afectadas por las lluvias en el Urabá antioqueño perdieron sus cultivos y enseres. Foto: Dagran.

Arboletes, Antioquia

Las secuelas de las emergencias por las lluvias han generado una crisis económica en el municipio de Arboletes, donde la caída de los puentes de San Juan y Mulatos provocó incomunicación con otros municipios del Urabá antioqueño y Montería. La emergencia ya se traduce en desabastecimiento, cierre de establecimientos gastronómicos y la suspensión de operaciones en más de la mitad de los hoteles.

El alcalde Álvaro González advirtió que la situación “cada día se vuelve más crítica”, debido a que el aislamiento ha impedido el ingreso de alimentos, gas y otros insumos esenciales para el comercio local, además de la incomunicación con 8 corregimientos y 72 veredas.

“Ya se empieza a sentir, hay almacenes que ya tienen pocos productos, que ya las personas llegan a comprar y no encuentran algunos productos y la situación cada día que pasa se vuelve más crítica y tensa. Arboletes vive especialmente en un 90% en la zona urbana del turismo y se está sintiendo gravemente las afectaciones por la falta de comunicación”, explicó el mandatario local.

Turismo paralizado

La alcaldía de Arboletes señaló que sin vías habilitadas para el ingreso de visitantes y con la playa cerrada, la actividad turística se redujo prácticamente a cero.

El sector gastronómico es uno de los más afectados. Restaurantes enfrentan falta de suministro de gas, además de dificultades para conseguir alimentos e insumos, lo que ha obligado al cierre temporal de varios locales.

De 43 establecimientos de alojamiento registrados, alrededor de 25 hoteles han cerrado. La medida ha dejado sin empleo a cientos de personas vinculadas al sector hotelero, gastronómico y de servicios complementarios.

Según la Secretaría de Desarrollo Económico municipal, cerca de 4.000 personas estarían desempleadas actualmente como consecuencia directa de la emergencia.

La ola invernal también golpeó al sector agrícola. Se estima que cerca de 3.000 hectáreas de cultivos resultaron afectadas, además de pérdidas en animales y producción piscícola. Sin embargo, las malas condiciones de las vías rurales han impedido realizar un censo completo de damnificados, ya que no hay acceso seguro a varias veredas y corregimientos.

Mientras avanzan trabajos con maquinaria en algunos puntos, la administración municipal insiste en la urgencia de restablecer la conectividad para frenar el desabastecimiento y evitar que la crisis económica se profundice en Arboletes.