Desde el Tolima piden a la Aeronáutica Civil autorizar más frecuencias en la ruta Ibagué – Bogotá

Tolima

Tras una Mesa del Inversionista denominada Conectividad Departamental, Tolima Centro de Inversión, la cual fue liderada por la gobernadora Adriana Magali Matiz, se llegó a la conclusión de que en manos de la Aeronáutica Civil está la decisión de autorizar nuevos slots o franjas de tiempo para que empresas como LATAM Airlines puedan aumentar sus frecuencias en el Aeropuerto Perales.

En aviación, un slot es una autorización u horario específico asignado a una aerolínea para despegar o aterrizar en un aeropuerto en un momento determinado; aspecto fundamental para gestionar la alta demanda y evitar la congestión, y que permite operar de forma segura y ordenada.

Camilo Prieto, gerente nacional de ventas de LATAM Airlines Colombia, afirmó que tener mayor presencia de su compañía en el Tolima con vuelos más constantes también obedece a otros factores.

“Lo primero es, obviamente, un tema de demanda y oferta; buscamos que la oferta que entregamos supla la demanda que hay. Lo segundo es que nosotros estamos regidos por una autoridad que es la que regula y nos entrega los permisos de operación. Se conocen coloquialmente como slots. Los slots son los espacios de operación aérea. Ahí es donde nosotros estamos trabajando para levantar la mano y tener más slots y poder conectar diferentes ciudades entre Colombia, que es lo que más queremos”, explicó el directivo.

El ejecutivo destacó el aumento de la demanda entre las ciudades de Ibagué y Bogotá, debido a que muchos usuarios viajan a la capital colombiana en la mañana y regresan en la tarde.

De igual manera, Camilo Prieto destacó el interés de las autoridades regionales y los empresarios del Tolima en la búsqueda de alternativas para lograr mayor conectividad aérea con el departamento.

“Nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de reuniones intergremiales, interempresariales, en donde hay diferentes actores y diferentes gremios que nos ayuden a nuestra operación. Notamos que hay un real interés; es un trabajo que debemos hacer en equipo entre aerolínea y el destino”, resaltó el ejecutivo de LATAM.

Por su parte, la gobernadora Adriana Magali Matiz también le encargó al directivo de LATAM “la tarea” de habilitar una ruta aérea permanente desde Ibagué hacia Cartagena. Además, les solicitó a los empresarios y a los gremios enviar una comunicación conjunta a la Aerocivil solicitando los slots que permitan la asignación de nuevas frecuencias en la ruta Bogotá–Ibagué.

“Quiero dejarte una tareita adicional, y es que cuando estuvimos en Bogotá también hablamos de revisar la opción de que pudiéramos tener con LATAM un vuelo a Cartagena desde Ibagué, y me parece importante que ustedes entren a evaluar también esa segunda opción”, expresó la mandataria tolimense.