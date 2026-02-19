Hable con elPrograma

19 feb 2026 Actualizado 16:00

Fuertes vientos y lluvia afectan a municipios en el Valle del Cauca

Uno de los más afectados en las últimas horas es el municipio de Ginebra

Foto / Gestión del Riesgo en Ginebra, afectaciones por vendaval

Foto / Gestión del Riesgo en Ginebra, afectaciones por vendaval

El coordinador de la oficina de Gestión del Riesgo del municipio de Ginebra Jorge Eliécer García Saavedra, informó que un fuerte vendaval afectó alrededor de 33 familias quienes perdieron sus enseres y parte de los tejados.

Toda la estructura de las viviendas salieron afectadas tanto en la zona plana como en la zona montañosa de este municipio de Ginebra. Estamos hablando de dos corregimientos el epicentro fue aquí en Costa Rica, pero hay tres veredas más”, dijo el funcionario.

Tanto las lluvias como Los fuertes vientos también afectaron el corregimiento de La Floresta, la vereda Loma Gorda, Villa Vanegas y la vereda de Patio Bonito.

Gestión del Riesgo adelanta el censo de las personas afectadas para determinar ayudas humanitarias tanto del municipio como del departamento.

Entre tanto, el secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca Francisco Tenorio dijo que hay al menos 11 municipios en el departamento con reportes por afectaciones debido a fuertes vendavales y lluvias incluyendo algunas inundaciones, además de las reportadas por Ginebra.

“En las próximas horas la secretaría de gestión de riesgo de desastre atenderá con la asistencia humanitaria requerida para esas familias en Ginebra, el municipio de Palmira reportó en la vereda El Chontaduro y en la Buitrera fuertes vientos con desprendimiento de cubiertas, igualmente el municipio de Ulloa y Calima el Darién, mencionó Tenorio.

A esos reportes se suman los movimientos en masa en Calima el Darién, El Cerrito con la inundación de un corregimiento, en Bolívar se presentó el desbordamiento de una quebrada, en Toro, Restrepo, Vijes, Ansermanuevo, Yotoco y Jamundí.

La temporada de lluvias apenas comienza a consolidarse y según los organismos meteorológicos llegará hasta final de abril.

