Cali se le mide a megaproyectos para superar crisis de movilidad en el sur

A la buena noticia de la conclusión anticipada de la prolongación de la avenida Ciudad de Cali o avenida Bicentenario para conectar con el sur del Valle, se suma el anuncio que prepara la alcaldía distrital de tres megaproyectos viales en el norte y sur de la ciudad.

Serán construidos con recursos del empréstito por $3.5 billones de pesos autorizado por el Concejo distrital, tres puentes vehiculares en cruces críticos para la movilidad.

Se emprenderá la obra del puente en el histórico sector de Chipichape y que está pendiente dentro de las veintiuna megaobras pagadas por los caleños por la contribución de valorización.

Los otros dos puentes vehiculares se construirán en los cruces de la calle quinta con 80 y en la carrera 100 con avenida Pasoancho.

Igualmente, Cali se pondrá al día con el plan de las megaobras pagadas por valorización, con la construcción de la Alameda sobre la avenida Roosevelt.

Sobre esta arteria del sur de Cali será repavimentada y se construirán ciclorrutas, zonas verdes y espacios de renovación urbana.

Esta noticia se suma la conclusión anticipada de la construcción de la avenida Bicentenario, donde se prolongó la avenida Ciudad de Cali que recorre el oriente de la capital del Valle y que es la zona más poblada de la capital del Valle.