¿Qué servicios gratuitos prestan los Centros Felicidad en Bogotá? Link de inscripción oficial

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) tiene a disposición de toda la ciudadanía cinco Centros Felicidad para aquellas personas que se encuentren interesadas en realizar actividades culturales, deportivas y/o artísticas.

¿Qué es un Centro Felicidad?

Los centros felicidad son instalaciones construidas por la Alcaldía de Bogotá que cuentan con espacios diseñados para el desarrollo de diferentes tipos de actividades.

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El objetivo de estos centros es reunir en un solo escenario la cultura, la recreación y el deporte. De acuerdo con la Alcaldía, la escasez de espacios públicos generó una necesidad por parte de la ciudadanía y fue ahí donde los Centros Felicidad aparecieron.

Con corte de mayo del 2026 existen cinco Centros Felicidad a lo largo de toda la capital:

CEFE Chapinero: Ubicado en la calle 82 #10 - 69, este Centro Felicidad tuvo inversión de más de $112 mil millones de pesos y beneficiará a más de 1.700.000 ciudadanos aproximadamente.

Ubicado en la calle 82 #10 - 69, este Centro Felicidad y beneficiará a más de 1.700.000 ciudadanos aproximadamente. CEFE Tunal: Ubicado en el Parque Metropolitano El Tunal, calle 56 sur # 22 - 60, beneficia a 580 mil personas y tuvo un costo de $72 mil millones de pesos.

Ubicado en el Parque Metropolitano El Tunal, calle 56 sur # 22 - 60, beneficia a 580 mil personas y CEFE San Cristóbal: Ubicado en el Parque Metropolitano San Cristóbal - Calle 17A sur 2A -60, está dispuesto para 368 mil beneficiarios y tuvo un valor de $63 mil millones de pesos.

Ubicado en el Parque Metropolitano San Cristóbal - Calle 17A sur 2A -60, está dispuesto para 368 mil beneficiarios y CEFE Fontanar: Ubicado en el Parque Fontanar del Río - Avenida calle 145 # 138A -10, tuvo una inversión superior a los $62 mil millones de pesos.

Ubicado en el Parque Fontanar del Río - Avenida calle 145 # 138A -10, CEFE Cometas: Ubicado en el Parque Cometas - Transversal 29a con calle 101 A - La inversión total de la obra fue de más de $93 mil millones de pesos.

¿Qué servicios prestan los Centros Felicidad?

Cada uno de los centros felicidad cuentan con un área cercana a los 12.000 metros cuadrados adecuados para diferentes actividades.

Espacio deportivo : piscina olímpica, piscina recreativa, polideportivo y gimnasio dotado para desarrollar entrenamientos funcionales, de fuerza y cardio.

: piscina olímpica, piscina recreativa, polideportivo y gimnasio dotado para desarrollar entrenamientos funcionales, de fuerza y cardio. Espacio recreativo : salones de uso múltiple, de aprendizajes y ludoteca infantil para niños entre los 0 a 5 años de edad. Son zonas para estimular el desarrollo físico, motriz y cognitivo de las personas y espacios para la sana recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.

: salones de uso múltiple, de aprendizajes y ludoteca infantil para niños entre los 0 a 5 años de edad. Son zonas para estimular el desarrollo físico, motriz y cognitivo de las personas y espacios para la sana recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Espacio cultural: espacios lúdicos y participativos como la biblioteca, los salones de clases, de artes plásticas, danza, música y la sala de cine que potencia el nivel de aprendizaje de las personas y fomenta una sana calidad de vida.

Además, la Alcaldía menciona que estos centros también cuentan con la posibilidad de espacios para práctica de Atletismo, Baloncesto, Boxeo, Fútbol, Tenis de mesa, Biblioteca especializada y Préstamo de libros.

¿Cómo se pueden utilizar estos espacios?

Para poder utilizar los espacios de los Centros Felicidad en práctica libre se deben seguir los siguientes pasos:

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Registrarse en el portal del IDRD “Portal ciudadano”. https://portalciudadano.idrd.gov.co/ Una vez registrado (usuario y contraseña) debe ingresar en la opción de “Reservas” posteriormente “Crear reserva” en esta sección del portal le aparecerán 7 opciones de actividades (Canchas sintéticas, piscinas, canchas de tenis, gimnasio, etc.) escoja la actividad o espacio que desee. Habiendo elegido le aparecerán los lugares que cuentan con la actividad o espacio escogido. Selecciona el CEFE o instalación que desee. Deberá aceptar términos y condiciones de uso, seguido de esto podrá escoger el horario en el que quiere asistir (de acuerdo a disponibilidad) no olvide aceptar los requisitos formulados por el IDRD. Ya habiendo realizado lo anterior, la opción de “ENVIAR” se activará, debe dar clic en enviar, con esto habrá reservado el espacio en el horario que designó.

NOTA: Algunos de los espacios tienen costo, el cual le informaran al momento de dar clic en el apartado “ENVIAR”, el pago de este lo podrá realizar a través de PSE.