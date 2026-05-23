Denuncian que encapuchados dejaron explosivos sin detonar frente a la Universidad Pedagógica

Este viernes, 22 de mayo, se registraron nuevos enfrentamientos entre encapuchados e integrante del UNDMO, frente a la Universidad Pedagógica. Los hechos ocurrieron exactamente en la calle 73 con carrera 11. Debido a los bloqueos en la vía, la Fuera Pública tuvo que intervenir.

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Aunque la intervención terminó sobre las 3:30 p.m., las autoridades tuvieron que recoger explosivos sin detonar que dejaron encapuchados. En ese sentido, unidades antiexplosivas asistieron al sitio para recoger el material que dejaron en el suelo los manifestantes.

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, la dinámica de los encapuchados durante esta manifestación fue diferente. “Denunciamos el uso de elementos peligrosos que en ocasiones anteriores no habían sido utilizados, incluyendo material de metralla”, aseguró el funcionario.

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Asimismo, Quintero indicó que estos encapuchados tienen una lógica organizada e intencionada en su proceder. “La intervención de la UNDMO estuvo orientada a la protección de los estudiantes y el campus”, aseguró el secretario a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.