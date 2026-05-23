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23 may 2026 Actualizado 01:31

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Bogotá

Motociclista grabó tremendo accidente cuando circulaba por la calzada de TransMilenio

TransMileno ha rechazado que motociclistas invadan los carriles exclusivos para realizar rodadas.

Motociclista grabó tremendo accidente cuando circulaba por la calzada de TransMilenio

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Motociclista grabó tremendo accidente cuando circulaba por la calzada de TransMilenio
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En los últimos días se conoció un video que ha generado preocupación por la imprudencia de algunos conductores en las vías. Según se ha visto en las imágenes, motociclistas invadieron la calzada exclusiva de TransMilenio para realizar una rodada que por poco termina en una tragedia.

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Fue un motociclista, que participaba en esta rodada, quien grabó lo ocurrido. El hecho ocurrió cuando un grupo de motociclistas invadieron el carril de TransMilenio en la calle 26, en Bogotá, para registrar un video para redes sociales. Sin embargo, en medio de esta situación se registró un accidente.

Un bus articulado transitaba en sentido contrario de los motociclistas, por lo que un motociclista trató de evitarlo para salvar su vida. En la maniobra, la motocicleta alcanzó a ser golpeada por el bus, lo que provocó que el conductor perdiera el control y terminara impactando contra una pared.

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Detrás iba otro conductor de motocicleta que estaba grabando todo lo sucedido. Debido a este hecho, TransMilenio rechazó de manera contundente lo sucedido y expresó su preocupación por este tipo de comportamientos que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos en las vías.

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

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