Distrito denuncia que manifestantes usaron elementos peligros que antes no habían sido utilizados

Este viernes, 22 de mayo, se registraron nuevas manifestaciones frente a la Universidad Pedagógica, exactamente en la calle 73 con carrera 11. En ese sentido, se reportaron enfrentamientos entre encapuchados e integrantes de la UNDMO. Esto sucedió solo un día después de los disturbios frente a la Universidad Nacional.

Sin embargo, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, aseguró que, durante estas manifestaciones, se usaron elementos que no habían sido utilizados en ocasiones anteriores. “Si bien hoy se presentaron desmanes en la Calle 72, la dinámica de los violentos fue diferente”, comenzó diciendo el secretario.

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“Denunciamos el uso de elementos peligrosos que en ocasiones anteriores no habían sido utilizados, incluyendo material de metralla. Los grupos aislados que estan actuando violentamente tienen una lógica organizada e intencionada en su proceder”, agregó el funcionario a través de su cuenta de X.

Frente a la denuncia del rector que hizo el rector de la Universidad Pedagógica, Helberth Choachí, el secretario dijo que la Administración Distrital dispuso equipos y agotó rápidamente las etapas que activan el uso de la fuerza. Asimismo, dijo que la intervención de la UNDMO estuvo orientada a la protección de los estudiantes.