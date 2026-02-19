Ecuador capturó nueve disidentes de las Farc en zona de frontera

Integrantes del Ejército de Ecuador realizando un patrullaje en El Chical (Ecuador). EFE/ Xavier Montalvo / Xavier Montalvo ( EFE )

Militares de Ecuador capturaron a nueve presuntos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC de Colombia en una operación en la frontera entre los dos países, informó el Ejército.

Los detenidos serían miembros del Frente Oliver Sinisterra, que se marginó del proceso de paz de 2016 entre las FARC y el gobierno colombiano, y que secuestró y asesinó en 2018 a un equipo del diario El Comercio de Quito.

Las Fuerzas Armadas desmantelaron una célula de ese grupo en un operativo realizado en la provincia costera de Esmeraldas, al noroeste y limítrofe con el departamento colombiano de Nariño, señaló el Ejército.

Agregó que los militares también decomisaron un “arsenal de alto poder” que incluye casi una veintena de armas como fusiles y unos 3.000 proyectiles.

La operación se produjo luego de la detención en Esmeraldas de alias “Camilo”, un colombiano presunto líder de una unidad del Oliver Sinisterra, que en el país se dedica al narcotráfico y la minería ilegal, según autoridades.

Ecuador, que en 2024 declaró un conflicto interno ante el aumento de la violencia de bandas narco con nexos con carteles internacionales, calificó al año pasado como “grupos armados organizados” a tres disidencias de las FARC y del ELN de Colombia, entre ellos el Frente Oliver Sinisterra.

Críticas a Colombia

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, insistió en la supuesta falta de compromiso de Colombia en temas de seguridad fronteriza, argumento usado por Quito para aplicar un arancel del 30 % a las importaciones desde el vecino país.

“Este es un tema de seguridad, lo que se requiere es un compromiso firme y seguro de parte de Colombia de control de la frontera. Hasta ahora no lo hemos tenido”, señaló en la televisión Ecuavisa.

Ecuador y Colombia están enfrascados en una guerra comercial que comenzó con el anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer desde el 1 de febrero el mencionado arancel a las importaciones desde ese país. En represalia, Bogotá también anunció acciones en el área comercial y de energía contra Ecuador.

Jaramillo descartó que Ecuador pudiese abandonar la Comunidad Andina de Naciones (CAN) si la disputa con Colombia se agrava, y aseveró que “el diálogo no está roto”, “sí hay una comunicación con Colombia”, sobre la que -dijo- no puede dar los detalles, aunque expresó su esperanza de que se logre “una respuesta satisfactoria”.

“Lo que se requiere aquí es seguridad, control de fronteras. No puede haber comercio sostenible si no hay seguridad en la frontera, si no hay control. Se necesita que tengamos operativos coordinados, conjuntos, intercambio de información, de inteligencia, eso es lo que requerimos como país”, insistió.