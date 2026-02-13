Estados Unidos concluye negociaciones comerciales con Ecuador, esto incluirán los acuerdos

Los funcionarios de ambos gobiernos habían anunciado en noviembre las bases de un acuerdo de libre comercio cuya firma se realizará en las próximas semanas. (Foto: Cortesía Oficina de Comercio de Estados Unidos )

Estados Unidos, que en noviembre había anunciado las bases de un acuerdo de libre comercio con Ecuador, aseguró que las negociaciones están “sustancialmente concluidas” y que espera que la firma ocurra “en las próximas semanas”.

“Este acuerdo representa una nueva plataforma para promover la prosperidad, y su pronta entrada en vigor ayudará a ampliar y diversificar el comercio y la inversión bilaterales”, indicó el comunicado de la oficina del Representante Comercial (USTR).

Washington anunció el 15 de noviembre “acuerdos de comercio recíproco” con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala.

¿Qué incluye el acuerdo con Ecuador?

De acuerdo con un borrador revelado en las primeras discusiones de noviembre, se estima que los temas clave del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Ecuador son:

Aranceles: Ecuador se compromete a reducir o eliminar los aranceles en sectores clave para Estados Unidos, como maquinaria, productos sanitarios, productos químicos, vehículos automotores y ciertos productos agrícola s y Estados Unidos se compromete a eliminar sus aranceles recíprocos sobre ciertas exportaciones ecuatorianas que no pueden cultivarse, extraerse ni producirse naturalmente en Estados Unidos en cantidades suficientes.

Ecuador se compromete a reducir o eliminar los aranceles en sectores clave para Estados Unidos, s y Estados Unidos se compromete a eliminar sus aranceles recíprocos sobre ciertas exportaciones ecuatorianas que no pueden cultivarse, extraerse ni producirse naturalmente en Estados Unidos en cantidades suficientes. Agricultura: Ecuador reformará sus sistemas de licencias de importación y registro de instalaciones para productos alimenticios y agrícolas con el fin de mejorar la transparencia y la previsibilidad, y reducir las barreras a las exportaciones agrícolas estadounidenses.

Ecuador reformará sus sistemas de para productos alimenticios y agrícolas con el fin de mejorar la transparencia y la previsibilidad, y reducir las barreras a las exportaciones agrícolas estadounidenses. Facilitación del comercio: Ecuador seguirá impulsando medidas de facilitación del comercio, entre ellas la eliminación de los mandatos de inspección previa al envío.

Ecuador seguirá impulsando medidas de facilitación del comercio, entre ellas Propiedad intelectual: Estados Unidos y Ecuador continuarán ultimando compromisos en materia de tratados internacionales de propiedad intelectual.

Estados Unidos y Ecuador continuarán ultimando compromisos en materia de Trabajo: Ecuador se compromete a proteger los derechos laborales internacionalmente reconocidos y a fortalecer la aplicación de su legislación laboral. Además, Ecuador adoptará e implementará una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio.

Ecuador se compromete a y a fortalecer la aplicación de su legislación laboral. Además, Ecuador adoptará e implementará una u obligatorio. Medio ambiente: Ecuador adoptará y mantendrá altos niveles de protección ambiental y aplicará eficazmente su legislación ambiental. También mejorará la gobernanza del sector forestal y combatir la tala ilegal.

Ecuador adoptará y mantendrá y aplicará eficazmente su legislación ambiental. También mejorará la gobernanza del sector forestal y combatir la tala ilegal. Servicios: Ecuador se compromete a no introducir nuevas barreras discriminatorias a los servicios y a eliminar las barreras a la publicidad de los servicios.

Ecuador se compromete a no introducir nuevas barreras discriminatorias a los servicios y a Comercio digital: Ecuador facilitará el comercio digital, incluso mediante compromisos de no imponer impuestos a los servicios digitales que discriminen a las empresas estadounidenses.

Ecuador facilitará el comercio digital, incluso mediante compromisos de que discriminen a las empresas estadounidenses. Seguridad económica y nacional: Estados Unidos y Ecuador están comprometidos a fortalecer la cooperación en materia económica y de seguridad nacional y a mejorar la resiliencia y la innovación en la cadena de suministro mediante acciones complementarias para abordar políticas no comerciales, así como combatir la evasión arancelaria y cooperar en la seguridad de las inversiones y los controles de las exportaciones.

Menos amenaza, más negociación

Presionado internamente por el elevado nivel de inflación, el gobierno de Donald Trump cambió de discurso y dejó a un lado la dura política arancelaria que mantenía para negociar rápidamente buenas cuotas para insumos como las bananas, el café o la carne de res.

Ese anuncio de “acuerdos marco” con cada uno de esos países abrió en realidad una etapa de negociadora.

Estados Unidos exportó bienes y servicios a Ecuador por valor de 10.200 millones de dólares en 2024, según cifras del USTR.

Nuevos acuerdos de libre comercio

En las últimas dos semanas Washington anunció la firma de los acuerdos ya pactados con Argentina, El Salvador y Guatemala. Solo queda ahora el de Ecuador.

En cada uno de esos acuerdos Washington ha buscado derribar barreras sanitarias o medioambientales para sus productos, por ejemplo para los autos, de forma que sus normas de emisiones de gases sean aceptadas en esos países.

El gobierno de Trump busca a la vez abrir su mercado a productos que se han encarecido mucho en el mercado interior, como la carne de res, lo que despierta las críticas del sector agropecuario.