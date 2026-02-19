¿Cuántos delincuentes del cartel de los más buscados del Quindío ha capturado la Policía?
Cabe recordar que las autoridades ofrecen hasta 10 millones de pesos de recompensa por información sobre los delincuentes más buscados
Carlos Mario Bustamante, comandante Policía, Quindío
Armenia
En el Quindío, ya son ocho los capturados del cartel de los delincuentes más buscados de ese departamento, en las últimas horas fue detenido alias “lunarejo”
La Policía Quindío a través de la seccional de inteligencia e investigación criminal del Quindío, en coordinación con funcionarios de la Policía Metropolitana de Ibagué, capturaron a un hombre de 34 años de edad, integrante del cartel de los más buscados.
Este resultado operativo se ejecutó, en la calle 108 con carrera 4ª sur barrio La Cima en Ibagué, hasta donde llegaron los investigadores y junto a una patrulla de policía, capturaron a esta persona por el delito de fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios, a quien le hallaron en su poder 01 arma de fuego tipo revólver, 25 cartuchos calibre 38 milímetros, 50 gramos de marihuana y 02 teléfonos celulares.
El capturado junto a los elementos incautados fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la Nación para su correspondiente judicialización y posterior solicitud de medida de aseguramiento; es de resaltar que, finalizadas las audiencias, un juez le otorgó medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario.
Cortesía policía, Quindío
El capturado, fue identificado como Mayco García Galeano alias “Lunarejo”, presunto responsable del doble homicidio de Johan Sebastián Orozco Ledesma alias “Care Niña” y Juan José Molina Ortega alias “Caleño” hechos ocurridos el 14 de abril de 2024 en el asentamiento subnormal El Indígena en el municipio de Calarcá.
Recompensa
El cartel incluye los rostros y alias de personas señaladas de integrar estas organizaciones y sobre quienes avanzan procesos investigativos por diversos delitos.
Como medida para fortalecer la participación ciudadana y acelerar las capturas, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información veraz, oportuna y verificable que permita ubicar y judicializar a quienes aparecen en el listado.
Reafirmando el compromiso con una política de seguridad cercana a la comunidad, donde la denuncia ciudadana es clave, garantizan absoluta reserva a quienes suministren información a través de las líneas seguras 314 356 0422 y 314 360 9791, o por el correo electrónico dequi.sijin@policia.gov.co. Cada dato será analizado y verificado por los organismos de inteligencia e investigación criminal para proceder con las acciones operativas correspondientes.
