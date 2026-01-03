En la vía la Línea, la Policía capturó uno de los delincuentes más buscados del Quindío

Captura de uno de los delincuentes más buscados del Quindío. Foto: Cortesía Policía, Quindío

Armenia

En vías del Quindío fue capturado alias “chorolito” uno de los delincuentes más buscados del departamento.

En el kilómetro 14 vía Calarcá – Cajamarca en la carretera de la Línea, funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en un puesto de control detienen un vehículo donde el conductor se identifica con documentos falsos.

Los uniformados al identificar esta persona, se trata de Brayan Camilo Caicedo Montoya, conocido con el alias “Chorolito”, capturado a través de orden judicial por los delitos de concierto para delinquir por darse para narcotráfico; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y destinación ilícita de bienes e inmuebles.

El comandante de la Policía del Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta explicó que “El capturado, era integrante del Grupo de Delincuencia Común Organizado “La Herencia”, el cual fue desarticulado en el mes de marzo del 2025. Su rol era administrador de los puntos de expendio de estupefacientes en los barrios Patio Bonito y Buenos Aires.

Según la Policía, el capturado tiene los siguientes antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio,

- 3 registros por el delito de concierto para delinquir por darse para narcotráfico en el año 2016.

- 1 registro por Concierto para delinquir año 2026.

Cartel de los delincuentes más buscados del Quindío. Foto: Cortesía Policía, Quindío

El capturado fue dejado a disposición de la fiscalía general de La Nación para su correspondiente judicialización.

Ya son cuatro los capturados dentro del cartel que estableció la Policía, Quindío dentro de los delincuentes más buscados del departamento.