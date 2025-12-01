Mintransporte confirmó que desde Europa llega la actualización para los aviones de Avianca

Frente a la actualización de software solicitada por Airbus y las autoridades aeronáuticas para la flota de aviones A320, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que desde Europa llegaron unas cajas con la actualización del software para 5 de los 19 aviones de esta aerolínea que aún faltan por actualizar. Así mismo explicó que la instalación de este software se hará en Medellín, y tarda aproximadamente 5 horas para cada avión.

“Con este ritmo, la emergencia debería resolverse en los próximos días. Además, como Avianca dejó de vender tiquetes esta semana para poder reacomodar pasajeros, estamos monitoreando que se cumpla con la comunicación y las reubicaciones.”, agregó la ministra.