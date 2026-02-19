En Angostura abusaron de una menor y el presunto agresor habría sido retenido por el frente 36

Angostura- Antioquia

El pasado lunes 16 de febrero fue denunciado un caso de abuso sexual de una menor de 14 años en zona rural del municipio de Angostura en el norte de Antioquia. Ante la gravedad del caso, las autoridades activaron los protocolos correspondientes.

Según el reporte del caso, una menor de ocho años fue trasladada al hospital del área urbana proveniente de la vereda La Trinidad; al parecer, la menor fue víctima de la agresión sexual cuando se dirigía para la escuela. Esta versión habría sido contrastada por profesionales de la salud, por lo que se activó el código púrpura y el restablecimiento de sus derechos vulnerados.

De este hecho se señala como presunto responsable a un hombre de 62 años habitante de la misma vereda. Ante esta situación, Caracol Radio ha conocido que presuntamente el frente 36 de las disidencias retuvo al adulto mayor para “investigarlo y supuestamente juzgarlo bajo sus políticas de justicia” y desde entonces no se sabe de su paradero.