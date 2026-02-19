Más de 200 estudiantes de zona rural ahora cuentan con moderno espacio para aprender inglés

El laboratorio de inglés fue construido con recursos del Distrito y está equipado con herramientas tecnológicas para potenciar el aprendizaje.

Un nuevo espacio para el aprendizaje del inglés comenzó a operar en la zona rural de Cali. Se trata de la sala de bilingüismo de la Institución Educativa Villacarmelo, que beneficiará directamente a 223 estudiantes.

El proyecto fue financiado por el Distrito, a través de la Secretaría de Educación, con una inversión de $803 millones. La adecuación incluyó mejoras físicas en un área de 50,8 metros cuadrados y la dotación tecnológica necesaria para fortalecer las competencias comunicativas en una segunda lengua.

Un laboratorio con enfoque tecnológico

El nuevo laboratorio, ubicado en la sede Cacique Calarcá, está equipado con pantalla interactiva con Learning Access Point (LAP), sistema de sonido, computadores portátiles y diademas con conectividad Bluetooth y micrófono.

Durante la inauguración, la secretaria de Educación, Sara Rodas, aseguró que este tipo de espacios amplía oportunidades para los estudiantes y fortalece la educación pública rural.

A su turno, la rectora Johana Tatiana Ortiz Gil destacó que la nueva infraestructura permitirá dinamizar las clases y mejorar el proceso de aprendizaje del inglés.

Más de 200 estudiantes se beneficiaran con este nuevo espacio. Ampliar Más de 200 estudiantes se beneficiaran con este nuevo espacio. Cerrar

Participación de la comunidad educativa

La construcción del proyecto incluyó la participación de estudiantes, docentes y padres de familia, quienes aportaron ideas sobre cómo debía ser el espacio a través de un ejercicio colectivo.

Con esta sala de bilingüismo, la institución busca mejorar el acceso a recursos tecnológicos y avanzar en el fortalecimiento de la formación académica en contextos rurales.