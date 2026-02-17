Néstor Lorenzo, el “sueño utópico” de Boca Juniors: ¿Qué necesita para ser su director técnico?

Crecen cada vez más los rumores que vinculan a Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, con Boca Juniors. El cuadro xeneize está en búsqueda de un sustituto para Cluadio Úbeda, que tendría los días contados en la institución.

Según información de los medios argentinos, el duelo del próximo viernes 20 de febrero ante Racing Club será clave para el futuro del estratega rosarino, que solo ganó uno de sus últimos cuatro partidos ligueros.

Pues bien, frente a todo este panorama, la directiva encabezada por Juan Román Riquelme tiene un carpeta cuatro opcionados, aunque el objetivo principal es Lorenzo. Además del seleccionador nacional se encuentran Rubén Darío Insua, Cristian “Kily” González y Antonio Mohamed.

¿Qué necesita Juan Román Riquelme para ser director técnico de Boca Juniors?

El diario ‘Clarín’ reveló que Néstor Lorenzo es el “sueño utópico” de Juan Román Riquelme para el banquillo técnico de Boca Juniors, teniendo en cuenta que hay dos situaciones que hacen casi imposible el traspaso.

Le puede interesar: Hinchas del Wigan alucinan al recordar a Hugo Rodallega: “No hemos vuelto a tener nada parecido”

Para soñar con la incorporación el estretega de 59 años, es necesario resolver dos problemas:

Su contrato con la Selección Colombia (termina luego del Mundial 2026)

Su elevadas pretensiones económincas

“Un sueño algo utópico tiene que ver con Néstor Lorenzo. También con un breve pasado xeneize (14 partidos entre 1996 y 1997), es el entrenador de la Selección de Colombia que disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Su salario es muy alto, casi al nivel de Marcelo Gallardo, el entrenador mejor pago del país“, se detalla.

Lea también acá: Sorpresiva decisión de Mourinho con Richard Ríos, previo al duelo Benfica - Real Madrid de Champions

Habrá que esperar entonces por como se defina la situación del nueco director técnico de Boca, recordando que desde la temporada 2019 no tiene un estratega que dure al menos un año en el banco. El último fue el fallecido Miguel Ángel Russo (diciembre 2019 - agosto 2021).