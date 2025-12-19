Así funciona la ‘teoría del pájaro’ que revela si la relación de pareja está en problemas

Una afirmación en apariencia trivial como “hoy vi un pájaro” puede convertirse en una prueba de fuego para determinar si la relación de pareja va por buen camino o si, por el contrario, se encuentra estancada por la falta de interés y comunicación.

Aunque resulte absurdo, la ‘teoría del pájaro’ que se ha vuelto popular en redes como TikTok e Instagram, tiene su origen en un estudio profesional que plantea importantes revelaciones sobre la salud de las relaciones matrimoniales y de pareja en general.

¿Qué es la ‘teoría del pájaro’?

La ‘teoría del pájaro’, aunque cobró reciente viralidad, no es algo novedoso, dado que surgió a partir de lo planteado por el reconocido investigador del comportamiento de las parejas John Gottman, junto a su esposa, Julie, en la década de los 80, según reseña DW.

De acuerdo con la psicóloga clínica Alexandra Solomon, quien habló del tema en un pódcast de la cadena PBS, Gottman llegó a la conclusión de que las relaciones saludables no están basadas en los grandes actos románticos que se ven en las películas (cita los pétalos en la cama), sino de una serie de “micro-momentos” de conexión que construyen confianza y seguridad en las parejas. Gottman denominó a esos espacios “ofertas de conexión”, bids for connection en inglés.

¿Cómo poner a prueba la relación con la ‘teoría del pájaro’?

El principal escenario planteado a partir de la ‘teoría del pájaro’ es el que se mencionó al comienzo de este artículo, consiste básicamente en hablarle de un momento a otro a la pareja de algo pequeño o insignificante, en apariencia irrelevante (como haber visto un pájaro) para observar la respuesta de la otra persona.

Esto da pie a dos posibles reacciones, con su respectiva interpretación:

Respuesta positiva: la pareja se muestra interesada, hace preguntas de seguimiento o validación ante el comentario. Esto se interpreta como un deseo de conexión con el otro.

la pareja se muestra interesada, hace preguntas de seguimiento o validación ante el comentario. Esto se interpreta como un deseo de conexión con el otro. Respuesta negativa: la pareja ignora completamente el comentario, sigue en lo que estaba haciendo sin prestar atención o responde con displicencia y desdén. Esto se traduce en la posible intención de alejarse del otro.

Los Gottman reseñan en su página web uno de sus estudios más difundidos, en el cual hallaron que las parejas saludables que se mantienen unidas responde positivamente a este tipo de llamados, al menos en un 86 % de los casos analizados. Por otra parte, el análisis determinó que el rango se reducía hasta un 33 % en las parejas que terminaron por separarse.

En medio del fenómeno viral, la doctora Solomon llama la atención sobre el hecho de cómo un análisis, planteado a modo de test, puede provocar que las personas se vean involucradas en abusos de la privacidad y el respeto, por ejemplo con la tendencia de grabar a sus parejas para ponerlas a prueba, llamando la atención ante la necesidad de gestionar una comunicación más completa que no se reduzca a una prueba viral.