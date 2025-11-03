¿Ciudades para quién?: Gentrificación y desplazamiento urbano

Ya son cuatro las muertes de extranjeros en distintas circunstancias este año en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

El aumento descontrolado del precio de la vivienda y el desplazamiento de vecinos históricos están poniendo en evidencia un fenómeno creciente en las principales capitales del país: la gentrificación. Frente a lo que algunos alcaldes promocionan como “renovación urbana”, comunidades enteras denuncian un despojo encubierto que los está expulsando de sus barrios.

Caracol Radio analiza esta crisis que redefine para quiénes se están construyendo hoy las ciudades.