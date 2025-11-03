Actualidad

¿Ciudades para quién?: Gentrificación y desplazamiento urbano

Las ciudades cambian. Se transforman, se renuevan, se reinventan. Pero en medio del progreso también cambian los rostros, los precios y las formas de habitar. ¿Hasta dónde es desarrollo y en dónde empieza el despojo?

¿Ciudades para quién?: Gentrificación y desplazamiento urbano

¿Ciudades para quién?: Gentrificación y desplazamiento urbano

48:44

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ya son cuatro las muertes de extranjeros en distintas circunstancias este año en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

El aumento descontrolado del precio de la vivienda y el desplazamiento de vecinos históricos están poniendo en evidencia un fenómeno creciente en las principales capitales del país: la gentrificación. Frente a lo que algunos alcaldes promocionan como “renovación urbana”, comunidades enteras denuncian un despojo encubierto que los está expulsando de sus barrios.

Caracol Radio analiza esta crisis que redefine para quiénes se están construyendo hoy las ciudades.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad