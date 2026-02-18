Pedro Gallese, firme en el arco y convencido del Cali: “Tengo los mismos deseos de salir campeón”

Pedro Gallese se ha convertido en una de las grandes figuras del fútbol colombiano. Sus impresionantes actuaciones con el Deportivo Cali lo han convertido en el bastión defensivo del club en este primer semestre del año.

“Feliz por el último triunfo, creo que el equipo lo necesitaba. Ahora el reto es pelear lo más arriba que se pueda”

“Uno siempre piensa en salir campeón, creo que hay equipo para ello y el Deportivo Cali es un grande, entonces se lo merece”

“Se habló mucho de que el partido sería importante por las especulaciones con Alberto Gamero. Nos parecía un poco injustas, no por los resultados, sino por la forma de trabajar de él. Al final se pudo lograr los tres puntos ante un rival importante de la Liga”

Gallese también se refirió al ambiente que se vivió en la previa del partido ante Atlético Nacional, donde la presión mediática apuntaba directamente al futuro del técnico Alberto Gamero. El guardameta reconoció que el grupo sabía lo que se decía, pero intentaron mantenerse al margen.

“Nosotros estábamos un poco aislados de eso. Los jugadores no nos metemos mucho a esos comentarios. Sí sabíamos que era una situación complicada y que se estaba especulando un poco lo del profe”, explicó.

Le interesa también: Emotivo encuentro entre James Rodríguez y uno de los barberos más conocidos de la MLS: véalo acá

Sin embargo, el peruano fue directo al calificar como “injustas” algunas versiones sobre el entrenador, destacando su trabajo más allá de los resultados.

“Creo que por ahí un poquito injusto, porque el profe es un gran profesional. Obviamente la gente va a pedir más resultados y eso es normal en un equipo grande como es el Cali”, afirmó.

En la entrevista, Gallese también aclaró un detalle curioso sobre su apellido, ya que en Colombia muchos lo pronuncian diferente: “Mucha gente me dice Galese, Gallese, la realidad es que es Galesi, pero bueno, ya uno entiende”, dijo entre risas.

Lea también: Jhon Durán casi termina a los golpes en partido amistoso del Zenit: véalo acá

Sobre su adaptación, el arquero aseguró que la liga colombiana no lo sorprendió negativamente, sino todo lo contrario, destacándola como una de las más competitivas del continente.

“Ahora estoy observando la liga ya estando dentro y contento de estar en una liga que tiene Sudamérica. Si después de la liga de Brasil y Argentina, creo que la de Colombia está arriba”, sostuvo.

Gallese también contó que, aunque la seguidilla de partidos no le ha permitido conocer mucho del país, se siente cómodo en Cali y ya se ha ido familiarizando con la cultura local.

“Lo poco que he podido ver, me ha encantado la ciudad. He tenido la oportunidad de comer sancocho, muy rico, y la familia está muy tranquila aquí”, comentó, destacando también platos como el aborrajado y el cholao.

Lea aquí:Néstor Lorenzo, el “sueño utópico” de Boca Juniors: ¿Qué necesita para ser su director técnico?

En lo deportivo, resaltó la competitividad del torneo, recordando incluso una experiencia particular en una de las primeras jornadas.

“Creo que la primera fecha en la que fuimos a jugar, llegamos al estadio y no había luz. En Montería no había luz, el grass estaba en malas condiciones, pero ya uno ha jugado también en la liga peruana y sabía que el equipo contrario saca provecho de algunas cosas”, relató.

Finalmente, Gallese habló sobre el nivel de los arqueros en Colombia, mencionando nombres como David Ospina y valorando el momento de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

“Colombia en estos últimos años se ha hecho muy fuerte, tiene jugadores importantes, tiene jugadores en ligas importantes y ojalá les vaya muy bien en el mundial”, dijo, incluso confesando que apoyará a la Tricolor.

Le puede interesar: Falcao: atención con el parte médico entregado por Millonarios

“Por supuesto, y ahora jugando aquí en Colombia seguro que voy a aprender a alentar a Colombia en el mundial”, cerró.