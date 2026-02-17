Jhon Durán casi termina a los golpes en partido amistoso del Zenit: véalo acá

Vuelve y juega con Jhon Jader Durán. El delantero colombiano sumó sus primeros minutos con la camiseta del Zenit de San Petersburgo, durante el duelo amistoso frente al Krasnodar, pero por poco termina expulsado tras protagonizar un fuerte cruce con un rival.

Además del joven delantero, Wilmar Barrios también fue inicialista en el Zenit; entretanto, el Krasnodar contó desde el arranque con Jhon Córdoba.

Durán casi termina a los golpes en partido amistoso del Zenit

La polémica situación se produjo recién comenzado el partido, más exactamente a los 4 minutos. En ese instante, Jhon Jader Durán picó al vacío para controlar un balón largo, pero en la carrera empezó a manotearse con su marcador Douglas Santos. Fueron dos empujones y al tercero ambos futbolistas terminaron en el suelo, aunque ahí aprovechó el antioqueño para mandar un codazo, el cual tranquilamente pudo terminar en expulsión.

Tras esto, los dos se levantaron de inmediato a carearse y aunque Durán quiso dejar el tema hasta ahí, Santos se le fue detrás y le dijo algo. Con ello, el colombiano de 22 años se volteó para buscarlo y decirle de todo. Véalo acá:

Por fortuna, la situción no pasó a mayores y el árbitro central resolvió el tema mostrándole la cartulina amarilla a Durán. De ahí en adelante el compromiso continuó sin problemas y la victoria fue para el Zenit con un gol a los 27 minutos de Glushenkov.

¿Cuándo jugará Jhon Durán en la Liga de Rusia?

El regreso de la Liga Premier de Rusia, tras el parón invernal, está programado para la última semana de febrero. En este orden de ideas, Jhon Jader Durán podría debutar oficialmente con el Zenit de San Petersburgo el viernes 27 de febrero, durante el encuentro ante FC Baltika a las 11:30 de la mañana, hora colombiana.