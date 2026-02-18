ANI convoca mesa de diálogo tras bloqueos en corredores viales del Magdalena Medio en Santander

Bucaramanga

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció la convocatoria de una mesa de diálogo para abordar los bloqueos intermitentes que se han presentado en los corredores viales de la Troncal 1 y Troncal 2 del Magdalena Medio, (Santander, Boyacá y Cesar) en el marco de manifestaciones relacionadas con el proyecto concesionado.

Las protestas se registraron en los últimos dos días en puntos estratégicos del corredor vial a la altura de los municipios de Sabana de Torres y Cimitarra (Santander), Puerto Boyacá (Boyacá), y San Alberto y Pailitas (Cesar).

Ante esta situación, la entidad concertó la instalación de una mesa de diálogo para el próximo jueves 19 de febrero en el municipio de Sabana de Torres, “con el propósito de construir alternativas de solución frente a las inconformidades manifestadas por empresarios y líderes participantes en la protesta”, comunicó la ANI.

Lea también: Continúan bloqueos en Troncal del Magdalena Medio en Santander: activan Puesto de Mando Unificado

La ANI hizo un llamado a la ciudadanía a mantener el respeto por la vida y la movilidad de la población del área de influencia, evitando que las manifestaciones afecten a terceros.

Reiteraron su disposición de actuar como garante del proceso, escuchando a los interlocutores de los manifestantes para avanzar en una negociación “efectiva y oportuna”, precisaron.

Podría interesarle: Gobernación pidió intervención de la Supersalud tras muerte de Kevin, el niño con hemofilia

La entidad señaló que “continuará trabajando de manera articulada e interinstitucional en territorio para promover un diálogo abierto e incluyente”, al considerar que la participación es fundamental para generar confianza en el desarrollo del proyecto vial.