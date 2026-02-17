En Cartagena, procuraduría lideró reunión para advertir sobre participación indebida en política

En el Palacio de la Aduana, se desarrolló una jornada informativa, en el marco de una mesa de trabajo, liderada por la Procuraduría General de la Nación, con el acompañamiento de su representante regional, Ana Joaquina Petro, dirigida a todo el gabinete de la Alcaldía de Cartagena.

El espacio tuvo el propósito de socializar los lineamientos previos al proceso electoral y recordar las normas que regulan la participación política de los servidores públicos.

Durante el encuentro se abordó el programa de la Procuraduría, “Paz Electoral”, una iniciativa del procurador Gregorio Eljach como la defensa de un proceso democrático libre, transparente y respetuoso, en el que cada ciudadano decide de manera autónoma si acude o no a las urnas, y por quién ejerce su derecho al voto.

Se destacó que esta campaña de Paz Electoral no es exclusiva de la Procuraduría, sino una responsabilidad colectiva de todos los ciudadanos, especialmente, en un contexto nacional marcado por la polarización, donde el diálogo y la construcción de consensos resultan fundamentales para fortalecer la democracia.

La Procuraduría enfatizó que el objetivo central es garantizar que, el día de las elecciones, la democracia no solo se ejerza, sino que también se vea fortalecida en las urnas, promoviendo un ambiente electoral sano, respetuoso y libre de presiones.

Compromisos del Distrito contra la participación indebida en política

En este sentido, en la mesa de trabajo se resaltó la importancia de cómo las administraciones públicas asumen los procesos electorales, subrayando que jornadas como las de hoy tienen un carácter preventivo, como un recordatorio claro de lo que está permitido y de lo que no deben hacer los funcionarios públicos.

Durante la socialización se presentó un compilado normativo que regula la conducta de los servidores públicos en época electoral, destacando, entre otros aspectos:

• No se puede utilizar el cargo para presionar a funcionarios o colaboradores con el fin de apoyar campañas políticas.

• Está prohibido usar bienes o recursos públicos para favorecer intereses electorales.

• No se puede ejercer presión sobre funcionarios de carrera para que participen o respalden campañas políticas.

Asimismo, se explicó el alcance del artículo 123 de la Constitución, que define quiénes son servidores públicos, incluyendo empleados del Estado, miembros de corporaciones públicas y contratistas que cumplen funciones públicas, así como el artículo 127, que establece las restricciones para la participación en política de determinados cargos, condicionado a la ley estatutaria correspondiente.

También se hizo referencia a normas como la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías), el Código General Disciplinario y el Código Penal, que fijan consecuencias disciplinarias y penales ante su incumplimiento.

El alcalde Dumek Turbay reiteró a sus funcionarios que eviten y ayuden a controlar la participación indebida en política, aunque sea promovida de forma disimulada, virtual o si, especialmente, se realiza de forma directa o presencial.

“Como funcionarios tenemos un deber con la democracia; y aunque todos seamos ciudadanos con afinidades políticas o familiares, nada es excusa para promover o incentivar que terceros a nuestro cargo voten por quienes queramos, ejerciendo presiones, amenazando o haciendo uso de un poder. Eso es un delito, no solo disciplinario, sino penal, y sus consecuencias se afrontan de carácter individual”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Así que espero que este espacio sirva para que apliquen los protocolos necesarios y desactiven cualquier conato de presión electoral en sus dependencias, pues ya hay denuncias al respecto y a la Fiscalía y a los entes de control les hemos dado toda nuestra disposición para que investiguen sin dilaciones u obstáculos.

La jornada concluyó reiterando el compromiso del Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, de propiciar un buen ambiente electoral, basado en el respeto institucional, la legalidad y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas, como garantía para la confianza ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.