Oficialmente se anunció el inicio de obras del intercambio vial de Mayorca

Valle de Aburrá

Con una inversión que supera los $58.700 millones, comenzaron las obras del intercambio vial de la calle 50 sur con la avenida Las Vegas, en el sector de Mayorca, entre los municipios de Envigado y Sabaneta.

Las obras, que comenzaron en diciembre y ya avanzan, tendrán una duración estimada de 22 meses. Aunque durante su ejecución se prevén afectaciones temporales en la movilidad, las autoridades aseguraron que se trata de incomodidades necesarias para lograr una solución estructural y de largo plazo.

La directora del Área Metropolitana, Paula Andrea Palacio Salazar, destacó: "“Esta es una obra que impacta la movilidad y mejora el espacio público, el metro cuadrado de cada ciudadano; un proyecto que fue esperado por muchos años y que, sin duda, marca un hito para todos los habitantes del sur del Valle de Aburrá”.

El proyecto contempla la construcción de un puente de cinco luces, con una longitud de 150 metros y un ancho de 15 metros, diseñado bajo estándares de sismorresistencia y durabilidad. El viaducto contará con cuatro carriles para garantizar el flujo vehicular en ambos sentidos por la avenida Las Vegas, impactando así de manera directa a cerca de 560.000 habitantes del sur del Valle de Aburrá.

“Cada uno de estos alcaldes estamos anunciando obras en nuestros municipios, pero esta obra y este símbolo en particular aquí es donde recobra fuerza una entidad como el área metropolitana, y con mayor razón hay que cuidarla. Otros la saquearon, se sirvieron de ella. Nosotros lo que estamos haciendo es que el área sirva la comunidad, y ahí está la gran diferencia”, expuso el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.