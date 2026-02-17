Sociedad Colombiana de Pediatría pide investigar muerte de Kevin Arley por falta de medicamentos

La Sociedad Colombiana de Pediatría solicitó una investigación por la muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años con hemofilia A severa, tras denuncias de su familia sobre presuntas fallas en el acceso oportuno a su tratamiento.

En un comunicado oficial de este martes 17 de febrero, el gremio médico expresó su dolor por el fallecimiento del menor y pidió que las autoridades competentes esclarezcan lo ocurrido con rapidez. La familia ha señalado posibles demoras en la atención y en el suministro de los medicamentos que el niño necesitaba de forma permanente.

Días antes de su fallecimiento el 13 de febrero, Kevin había sufrido un accidente mientras montaba en bicicleta, el cual le provocó hemorragias en su cuerpo por su enfermedad. El niño duró dos meses a la espera de que la Nueva EPS le entregara los medicamentos oportunos para su tratamiento, el cual debía aplicarse cada 28 días.

La hemofilia es un trastorno que afecta la coagulación de la sangre. Quienes la padecen requieren tratamientos continuos para prevenir hemorragias que pueden poner en riesgo la vida. En estos casos, no se trata de medicación ocasional, sino de terapias que deben administrarse de manera constante y sin interrupciones.

Por eso, la Sociedad advirtió que cualquier barrera administrativa, retraso o falla en la entrega puede tener consecuencias graves. En su comunicado, exigió que las investigaciones se adelanten “con total transparencia y celeridad”, y que se determinen responsabilidades si existieron irregularidades.

El gremio también hizo un llamado urgente a garantizar la entrega oportuna, continua y sin obstáculos de medicamentos esenciales. La vocera de la asociación, Eliana Zemante, señaló que “Es fundamental priorizar a los niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas de alto riesgo”. Además, pidió fortalecer los mecanismos de vigilancia del sistema de salud y escuchar a las familias que denuncian fallas en la atención.

En uno de los apartes más contundentes del documento, la Sociedad señaló que cada muerte evitable por falta de tratamiento representa una falla inaceptable. Asimismo, rechazó que se traslade la responsabilidad a los padres en medio de su duelo, y recordó que la protección de la infancia es una obligación del Estado y del sistema de salud.

Un debate del caso

En los últimos meses, el país ha vivido una discusión constante sobre el acceso a medicamentos, la sostenibilidad financiera del sistema y las demoras en autorizaciones y entregas.

En Colombia, miles de pacientes con enfermedades crónicas dependen de tratamientos permanentes. Cuando estos se interrumpen por trámites, falta de inventario o problemas administrativos, el impacto no solo es médico, sino también social y económico: aumentan las complicaciones, se elevan los costos hospitalarios y se deteriora la calidad de vida de las familias.

Para el sector salud, el caso de Kevin Arley Acosta Pico se convierte en un punto de referencia sobre la necesidad de revisar los procesos de entrega de medicamentos de alto costo y alto riesgo. También presiona a las autoridades para reforzar los controles y garantizar que las órdenes médicas se cumplan sin dilaciones.

Lo que está en juego

La muerte del menor y el pronunciamiento de la Sociedad Colombiana de Pediatría reafirman que el acceso a medicamentos esenciales sigue siendo un tema central en el sistema de salud colombiano. Lo que determinen las investigaciones y las decisiones que adopten las autoridades marcarán el rumbo de la discusión sobre garantías reales para los pacientes con enfermedades crónicas en el país.