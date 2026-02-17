Rescataron a hombre atrapado en creciente súbita en Guadalupe, Santander

Bucaramanga

Las autoridades de Guadalupe, Santander, uno de los municipios ubicados en la provincia Comunera, reportaron el rescate de una persona que estuvo en riesgo de morir ahogada en las aguas de un afluente.

“Un ciudadano identificado como Gelver Albarracín quedó atrapado por la creciente súbita de la quebrada La Llanera, cuando retornaba al casco urbano de Guadalupe por la vía de El Zapatón en su vehículo”, señalan las autoridades locales.

La comunidad dio aviso a las autoridades que obraron de inmediato. El alcalde de la población, Gustavo Franco Gómez, dijo que “en un gesto de solidaridad y coraje, los voluntarios atravesaron la vía inundada hasta localizar al ciudadano, quien se encontraba resguardado en un sitio seguro”.

Finalmente, Albarracín fue puesto a salvo, luego de varios minutos de espera.

Durante la actual temporada de lluvias inusuales en Santander ha muerto una persona. Fue un adulto mayor que pereció durante la avalancha generada por la creciente de las aguas del río Lebrija, en el centro poblado de Vanegas en Lebrija.