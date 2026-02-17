Destinan $4.781 millones para mejorar escuelas rurales en El Playón, Santander

Bucaramanga

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, anunció el inicio de la etapa de estudios y diseños para el mejoramiento integral de 12 sedes educativas rurales en el municipio de El Playón, Santander.

El proyecto que contempla una inversión de $4.781 millones para fortalecer la infraestructura escolar en esta zona del departamento.

Según el comunicado oficial, la intervención beneficiará a más de 250 estudiantes de educación básica de la vereda Betania, quienes contarán con espacios adecuados, seguros y dignos para su proceso de formación académica. Del total de recursos asignados, $4.408 millones estarán destinados a las obras de mejoramiento y $373 millones a la interventoría del proyecto.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento técnico de Findeter, entidad encargada de adelantar en esta primera fase los diagnósticos, levantamientos técnicos y diseños que permitirán definir el alcance de las intervenciones.

Este proceso tendrá una duración aproximada de dos meses y se espera que antes de finalizar marzo se consoliden las condiciones necesarias para avanzar hacia la ejecución de las obras, una vez se obtenga la aprobación del Ministerio de Educación.

Desde el Gobierno se destacó que “esta intervención hace parte de la estrategia para cerrar brechas entre zonas rurales y urbanas, mediante el fortalecimiento de la infraestructura educativa y el acceso a condiciones de aprendizaje de calidad”.