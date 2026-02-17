Remolcador choca contra puente Guillermo Gaviria en Barrancabermeja

Bucaramanga

Las autoridades de Barrancabermeja informaron sobre un hecho que se produjo en el río Magdalena con un puente que permite pasar de Barrancabermeja, Santander a Yondó, Antioquia.

El director de Gestión del Riesgo (e) del puerto. Eduardo Ramírez Alipio indicó que se produjo el choque de un remolcador contra el puente Guillermo Gaviria Correa.

Consulte también: La Piedecuestana de Servicios no está en venta

“En la tarde de este lunes se produjo un incidente fluvial que involucró un remolcador de la empresa Trimeca que había salido del puerto fluvial Yuma”, aseguró el funcionario.

Le contamos más sobre: Bucaramanga: así será la movilización en defensa del salario mínimo este jueves 19 de febrero

De acuerdo con Ramírez, la Armada de Colombia prestó el primer auxilio y socorro. Hubo una pérdida de direccionamiento de la nave por parte del capitán. Termina por chocar contra uno los pilares del puente.

El incidente no dejó víctimas; sólo pérdidas materiales.