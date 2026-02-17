Bucaramanga: así será la movilización en defensa del salario mínimo este jueves 19 de febrero

Bucaramanga

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), organizaciones sindicales y algunos sectores sociales, convocaron a una jornada de movilización en la ciudad de Bucaramanga para manifestarse en defensa del salario vital y respaldar las jornadas nacionales de protesta.

La concentración está prevista para las 4:00 de la tarde, el jueves 19 de febrero en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, en el centro de la capital santandereana.

Nohora Villamizar directiva de la Central Unitaria de Trabadores, CUT en Santander señaló: “El salario vital se defiende en las calles, por eso convocamos a todos los santandereanos. Vamos juntos a luchar por nuestros derechos. Es un derecho constitucional, no es un privilegio, es el piso de dignidad laboral y la dignidad no se congela“.

El plantón también es impulsado por el sindicato Sintraemsdes, el sindicato de los trabajadores del acueducto y de los servicios públicos en Bucaramanga, invitan a la ciudadanía a sumarse a la jornada bajo el mensaje de “sí al aumento salarial” y “la dignidad no se negocia”.

“Vamos a asistir a la convocatoria y al llamado que hizo el presidente, con el objetivo de defender el hecho histórico de un salario mínimo vital en los términos en que planteó el decreto expedido por el gobierno. Consideramos que el fallo del Consejo de Estado es una afrenta contra los derechos de los trabajadores. Ya las cifras en este mes de enero indican lo contrario a lo que habían pronosticado algunos gremios, de la inflación se iba a disparar, el desempleo, etc.”, comentó Óscar Estupiñán de este grupo sindical.

Hasta el momento, no se han informado detalles sobre cierres viales o acompañamiento de autoridades para la jornada. Según la Central Unitaria de Trabajadores la manifestación será en un único punto de concentración.